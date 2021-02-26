Bonservis ne demek? Futbolda bonservis nedir?

Fransızca kökenli bir terim olan bonservis, futbol başta olmak üzere profesyonel spor dallarında kullanılan bir kelimedir. Bonservis ile spor kulüplerinin oyuncu transferleri arasında bulunan ilişki nedeniyle yüksek miktarda paralar el değiştirmektedir.

Bonservis ne demek?

Bonservis ve transfer sözleşmeleri birbirine bağlı olan kavramlar olarak kabul edilir. Buna göre global bir piyasaya sahip olan futbolda oyuncuların sürekli takım değiştirdiği bilinmektedir. Bu takım değişiklikleri futbolcunun bir takımdaki sözleşmesi bittiğinde yapılabileceği gibi sözleşmesi devam ederken de yapılabilir. Futbolcunun sözleşmesinin devam ettiği durumda yeni kulübünün bonservis ödemesi yapması gerekir.

Futbolda bonservis nedir?

Futbolda bonservis bir takımla sözleşmesi bulunan futbolcu ile transfer görüşmesi yapabilmek için ödenen ücrettir. Buradan da anlaşılacağı üzere bonservis ödemesi yapılan oyuncunun mevcut sözleşmesi devam etmektedir. Profesyonel futbolcuların kulüp sözleşmeleri beş yıla kadar uzayabilmektedir.

Bonservis bedelini kim alır?

Bonservis, spor camiasında transfer ücreti olarak da isimlendirilir. Herhangi bir futbolcu için transfer sırasında ödenecek miktarın bir üst limiti bulunmaz. Bu bağlamda futbolcunun sözleşmesi devam ederken başka bir takıma transfer edilmesi söz konusuysa bonservis bedeli yeni kulüp tarafından ödenir. Ödenen bu ücretin sahibi ise mevcut durumda futbolcuyla sözleşmesi bulunan kulüptür.

Türkiye’de bonservisi en yüksek olan futbolcular genellikle A Milli Takım forması taşımaktadır. Buna göre en yüksek transfer ücreti sahipleri; Arda Turan, Cenk Tosun ve Çağlar Söyüncü olarak sıralanmaktadır. Bonservis bakımından öne çıkan isimler ve transfer ücretleri aşağıdaki gibi listelenebilir.

- Arda Turan, Atletico Madrid - Barselona bonservis tutarı: 41 milyon Euro

- Cenk Tosun, Beşiktaş – Everton bonservis tutarı: 22,5 milyon Euro

- Çağlar Söyüncü, Freiburg – Leciester City bonservis tutarı: 21 milyon Euro

- Merih Demiral, Saauolo – Juventus bonservis tutarı: 18 milyon Euro

- Yusuf Yazıcı, Trabzonspor – Lille bonservis tutarı: 16,5 milyon Euro

- Ozan Kabak, Stuttgart – Schalke bonservis tutarı: 15 milyon Euro

Bonservis bakımından tüm dünyada büyük ücretler ödenmektedir. Bu bakımdan Neymar, 222 milyon Euro transfer ücretiyle bu konuda diğer tüm sporcuları geride bırakmıştır.