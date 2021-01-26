İrfan Can Kahveci transferinde tıkanan Galatasaray ile ilgili bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Benfica'nın Tottenham'a kiraladığı ancak forma şansı bulamayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in Sarı Kırmızılı formayı giymeye çok yakın olduğunu iddia etti. Ocak 2020'de 4.5 milyon euro bedelle Tottenham'a kiralanan Gedson Fernandes, İngiliz ekibinde forma şansı bulamıyor. Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan 22 yaşındaki oyuncunun Tottenham ile olan sözleşmesini kısa süre içerisinde feshetmesi bekleniyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yakın dostu olan Jose Mourinho ile konuştuğu ve Gedson'un durumu hakkında bilgi aldığı Sarı Kırmızılı ekibe yakın kaynaklar tarafından iddia ediliyor.









Bu sezon Tottenham formasıyla Premier Lig'de maça çıkmayan Portekizli, FA Cup'ta ve Lig Kupası'nda toplam 2 maça çıktı, 153 dakika sahada kaldı.

Gedson Fernandes, 14 Ağustos 2018'de Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe'ye gol atarak dikkat çekmişti. Harika bir maç çıkaran Gedson, Türk futbolseverler tarafından da büyük beğeni kazanmıştı.