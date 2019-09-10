Bomba iddia: Zinedine Zidane’ın yerine Jurgen Klopp

İspanya’da Barcelona’nın ezeli rakibi Real Madrid’in, sezon içerisinde kötü sonuçlar alınması durumunda teknik direktör Zinedine Zidane’ın görevine son vermeyi düşündüğü konuşuluyor.

Los Galacticos’un sezonu geçici bir hoca ile tamamlamayı ardından ise bir sonraki sezon için Liverpool’u geçen sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapan Jürgen Klopp’u takımın başına getirmek istediği öne sürüldü.

Alman teknik adama yıllık 16 milyon Euro (101.6 milyon TL) teklif edileceği iddia ediliyor.

Bu haberi de okudular Barcelona'dan Lionel Messi'ye ‘ömür boyu’ sözleşme teklifi