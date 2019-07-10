Bomba iddia: Ricardo Quaresma, Premier Lig kulübüne imza atıyor!

Beşiktaş'taki geleceği büyük merak konusu olan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma ile ilgili Ada'dan gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Eski FIFA menajeri John Harriott, 35 yaşındaki yıldız isminin Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'e imza atacağını yazdı.

Harriott, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde "Wolverhampton, Quaresma'yı Beşiktaş'tan bedelsiz olarak transfer etmeye çok yakın. Oyuncu bir yıllık sözleşmeye imza atacak. Wolves için çok büyük bir iş." ifadelerini kullandı. Q7'nin Siyah Beyazlılar ile bir yıl daha kontratı bulunuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler