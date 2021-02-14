Bomba iddia: Real Madrid, Merih Demiral için gözünü kararttı!

Juventus formasıyla Serie A'yı sallayan Merih Demiral, yaz transfer döneminde gündemden düşmeyecek gibi duruyor. İsmi geçtiğimiz günlerde Liverpool ile anılan milli oyuncumuza dünya devi Real Madrid de kanca attı. Son olarak Juventus'ın İtalya Kupası'nda Inter'le 0-0 berabere kaldığı maçta kusursuz bir performansa imza atan ve İtalyan gazeteleri tarafından maçın en iyi oyuncusu seçilen 22 yaşındaki Merih, önümüzdeki sezon La Liga'da boy gösterebilir.

Juventus'ta Merih Demiral, Siyah Beyazlılar'ın gelecekteki en büyük yatırımlarından biri olarak gözüküyor.









Merih Demiral - Raphael Varane takası

Calciomercato'nun okurlarına duyurduğu habere göre; Madrid ekibi yaz transfer döneminde Merih için yoğunlaşacak. İlk olarak Juventus'a Eder Militao + para teklifinde bulunmaya karar veren Eflatun Beyazlılar'ın Çizme ekibinin Raphael Varane ile ilgileniyor olmasının ardından karar değiştirdiği aktarıldı. Real Madrid'in de 2022 yılında sözleşmesi sona erecek olan Varane'ı takasta kullanmaya sıcak baktığı ve bu takasın gerçekleşebileceği ifade edildi.

Inter maçının ardından konuşan Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Merih Demiral'a övgüler yağdırdı, "Harika bir oyuncu ve harika bir insan. Oynamadığında bile her zaman bu takımın bir parçası, her zaman fark yaratan bir isim" dedi.









Liverpool'un teklifi reddedildi

Geçtiğimiz günlerde Virgil van Dijk'ın sakatlanmasının ardından transfer pazarında agresif bir şekilde stoper arayışına giren Liverpool'un Merih Demiral'ın transferi içi Juventus ile resmi görüşmelere başlayarak 45 milyon euroluk teklifini sunduğu iddia edilmişti. Juventus'un ise başkan Agnelli'nin de direkt devreye girmesiyle için Liverpool'un teklifini geri çevirdiği belirtilmişti.

Merih Demiral-De Ligt ikilisinin Juventus'ta Bonucci-Chiellini savunmasının halefi olduğu İtalyan medyasında yüksek sesle konuşuluyor.

2019 yazında Sassuolo'dan 18 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'a transfer olan Merih Demiral, bu sezon Siyah Beyazlı forma ile 17 resmi maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. Merih'in Juventus ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.







