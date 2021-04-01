Bomba iddia! Marega Fenerbahçe'ye geliyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi...Portekiz’in önde gelen gazetesine göre Moussa Marega ile Porto arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedilemedi. Haberde, Fenerbahçe’nin yıldız forvetin transferine artık daha yakın olduğu belirtildi.
Fenerbahçe, ocak ayında Moussa Marega’yı gündemine almış ancak transferde tercih İrfan Can Kahveci’den yana kullanılmıştı. Sarı-Lacivertliler, Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki golcü için beklemeye geçmişti. Marega’nın menaceri Aziz Ben Aissa, Portekiz ekibi ile yeni kontrat için görüşmelere başladı. A Bola’da yer alan habere göre bu görüşmelerde hiçbir ilerleme kaydedilemedi. Tarafların anlaşma sağlamaktan uzak olduğu belirtilerek, Moussa Marega’nın Fenerbahçe’ye transfer olmaya yakın olduğu öne sürüldü.
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Menaceriyle görüşülecek
Haberde, Sarı-Lacivertliler’in Marega’yı bir süredir takip ettiği ve daha önce girişimde bulunduğu vurgulandı. Transfer gerçekleşmemesine rağmen Malili golcünün Fenerbahçe yöneticilerinin aklından hiç çıkmadığı kaydedildi. Yaşanan son gelişmelerin ardından Moussa Marega’nın Sarı-Lacivertliler’e imza atmaya, Porto ile sözleşme uzatmaktan daha yakın olduğu belirtildi. Fenerbahçe ile yıldız futbolcunun menaceri Ben Aissa arasında görüşmelerin kısa sürede başlaması bekleniyor.