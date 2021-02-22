Play-Off hedefleyen Tuzlaspor, evinde son dönemde zor günler geçiren Boluspor karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıktı. Yarenler'in tek hedefi ise alacağı bir 3 puan ile tehlikeli bölgeden kurtulmaktı. İstanbul ekibi, karşılaşmanın 26. dakikasında Muhammed Gönülaçar'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Mücadelenin ilk yarısında sessizlik bozulmadı. Konuk ekip, 59. dakikada Aykut Demir'in golüyle öne geçti: 0-1. Maçın kalan bölümünde ise başka gol sesi çıkmadı, Kırmızı-Beyazlılar zafere uzanan taraf oldu.

14. sıraya yerleştiler

Bu sonuçla birlikte Tuzlaspor 37 puanda kaldı ve 8. sırada yer aldı. 22 puana ulaşan Boluspor ise 14. sıraya yerleşti. Gelecek hafta Tuzlaspor, Ankaraspor'a konuk olacak. Boluspor ise evinde Balıkesirspor'u ağırlayacak.



