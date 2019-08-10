Boluspor'dan Akhisarspor'a Poepon çalımı

Süper Kupa finalinde Galatasaray'a tek golle mağlup olduktan sonra TFF 1'inci Lig'de yer alacağı sezonun hazırlıklarına yeniden başlayan Akhisarspor, transferde golcü listesinin 1 numarasına aldığı Rydell Poepon'u Boluspor'a kaptırdı.

10 Ağustos 2019, Cumartesi 19:01
- A +
Boluspor'dan Akhisarspor'a Poepon çalımı

Transferde uzun süredir ilk 11'de direkt oynayacak skorer bir yabancı golcü almak için arayışlarını sürdüren Akhisar, geçen sezon Gazişehir Gaziantep'te Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde Play-Off şampiyonluğu yaşayan 32 yaşındaki Hollandalı Poepon'la her konuda anlaştı.

Gazişehir yönetimi transfere son anda engel olarak Poepon'u eski kulübü Boluspor'a verdi.

Poepon, Türkiye kariyerinde 3 sezonda 96 maçta 45 kez ağları sarsmıştı.


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...