Boluspor’da Uğur Tütüneker ve Barbaros Gözneli harekatı

Boluspor’da geçtiğimiz günlerde başkanlığa seçilen Abdullah Abay, yeni sezon için hazırlıklara başladı. Çiçeği burnunda başkan, yeni sezonda takımı tecrübeli teknik adam Uğur Tütüneker’e emanet etmek istiyor.

Sportif direktörlük görevi için ise Barbaros Gözneli düşünülüyor. Bugün akşam saatlerinde Bolu’da bir araya gelen taraflar arasında ufak detaylar kaldı. Detayların halledilmesinin ardından kısa zaman içinde imzaların atılması bekleniyor.

DHA