Boluspor’da iki transfer

TFF 1.Lig'de ilk yarıyı düşme hattında bitiren Boluspor, iki önemli transfer yaptı. Bir dönem Osmanlıspor forması giyen Dzon Delarge ile Bosna Hersekli Emir Halilovic gelecek dönemde Boluspor forması giyecek.

02 Ocak 2020, Perşembe 13:40
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Boluspor’da iki transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Bosna Hersekli Emir Halilovic ve Kongolu Dzon Delarge ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, son olarak Slovakya’nın Spartak Trnava takımında forma giyen orta saha oyuncusu Emir Halilovic ve Çekya temsilcisi Ceske Budejovice’de oynayan kanat oyuncusu Dzon Delarge ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Her iki futbolcuyla da sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığının kaydedildiği açıklamada, oyuncuların kariyerleri hakkında bilgi verildi.

BOLU (AA) -

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