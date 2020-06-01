TFF 1. Lig’in başlamasına günler kala 25 puan ile 15. sırada bulunan Boluspor, Karaçayır Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılarda takım halinde çalışmalar devam ederken, oyuncular Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden korona virüs testine sokuldu. 3. kez yapılan corona virüs testinde de sonuçların negatif çıktığı duyuruldu.

Boluspor resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolu Takımımıza yapılan üçüncü COVİD-19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Korona virüs salgınına karşı fedakarca görevlerini yapan İl Sağlık Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verildi.

İHA