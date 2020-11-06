TFF 1. Lig ekibi Beypiliç Boluspor'da, futbolcular, kulüp çalışanları ve teknik ekibe düzenli olarak gerçekleştirilen koronavirüs testleri yapıldı. Kırmızı beyazlılara, dün yapılan test sonuçları bugün çıktı.

Sonuçlara göle Beypiliç Boluspor forması giyen 3 futbolcu ile 3 kulüp çalışanının testleri pozitif çıktı.

Beypiliç Boluspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımız ve kulüp çalışanlarımızın takip ve tedavi süreci başlatılmıştır."

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)