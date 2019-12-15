Boluspor’a son darbe Fatih Karagümrük’ten

TFF 1. Lig’de kabus gibi bir sezon geçiren Boluspor’un hayal kırıklığı Karagümrük karşısında da devam etti. Baştan sona heyecan fırtınasına sahne olan karşılaşmayı 12. dakikada Brahim, 35’te Ramazan ile golleri bulan Karagümrük kazandı. Giray Bulak yönetimindeki 3. maçında ilk galibiyetini alan Kırmızı-Siyahlılar, 23 puana ulaşarak yeniden Play-Off potasına girmeyi başardı. İlk 5 hafta görevde kalan eski hocası Giray Bulak’ın çalıştırdığı Karagümrük’e direnemeyen ve 11 puanda kalan ev sahibinin galibiyet özlemi 6 maça çıktı.

Hakan çaresiz kaldı

12. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında ceza sahasına atılan pasta topla buluşan Brahim Darri, kaleci Hakan’ı da geçerek topu boş kaleye yuvarladı: 0-1. 35. dakikada konuk ekip farkı 2’ye çıkardı. Topla birlikte ceza sahası içine giren Ramazan’ın şutunda kaleci Hakan çaresiz kaldı: 0-2. Mücadelenin ikinci yarısında başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük deplasmanda Boluspor’u 2-0 mağlup etmeyi başardı.