Boluspor, Tuzlaspor maçına odaklandı

TFF 1. Lig’de yaptığı son 4 maçı kaybeden Beypiliç Boluspor’un teknik direktörü Reha Erginer, "Bizim oynadığımız iyi oyunu skorla birleştirmemiz gerekiyor. Onu da inşallah bu hafta Tuzlaspor maçı ile yapacağız." dedi.

Ligin 22. haftasında 21 Şubat Pazar günü deplasmanda Tuzlaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Karaçayır Mahallesi’nde bulunan kulüp tesislerinde sürdüren Boluspor’da teknik direktör Reha Erginer, antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Erginer, oyuncularının ortaya koyduğu futbolun geleceğe umutla bakmalarını sağladığını söyledi.

Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen oyuncularla beklentinin yükseldiğine dikkati çeken Erginer, "Herkesin üzgün olmasını normal karşılamak lazım. Bunların hepsi doğal, eleştirilerde haklılar. Boluspor’da beklentiler her zaman yüksek. Sadece şu an için değil her zaman bir beklenti var. Devre arasında iyi transferler yaptık. Beklentiyi biraz daha yükselttik. Bu kadar fazla sayıda transfer yapmak takımın kimyasını bozuyor." diye konuştu.

Erginer, takımın iyi olacağına inandığının altını çizerek, "Eleştirilere hak versem de bu takımın iyi olacağına inanıyorum. İyi bir oyunumuz var. İkinci devrenin ilk 4 haftasında oynadığımız rakipler ilk 6-7’de sıralanıyor. Giresunspor bize gelene kadar 9 maçta 9 galibiyet almış ve sadece 1 gol yemiş bir takım." şeklinde görüş belirtti.

İstatistiklerin güzel oyunun sinyallerini verdiğini belirten Erginer, "Bütün istatistikler çok iyi ama sonuçta mağlubuz. Esas sıkıntı bu, fakat bu bizi üzerken geleceğe umutla bakmamızı engellemiyor. Bizim oynadığımız iyi oyunu skorla birleştirmemiz gerekiyor. Onu da inşallah bu hafta Tuzlaspor maçı ile yapacağız." ifadelerini kullandı.

Gökhan Sazdağı: "Bu şanssızlık bir yerde kırılacak"

Takım kaptanı Gökhan Sazdağı, üst üste yaşanan mağlubiyetlerin kendilerini üzdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda ilk yarıdan daha iyi bir oyun sergiliyoruz. Giresunspor maçında şanssız bir gol yedik. Biz lider takıma karşı oynadık, neredeyse tek kale diyebileceğiniz bir mücadeleydi. Ümitsiz olacağımız bir durum yok. Güzel ilerliyoruz, iyi de oynuyoruz, bu şanssızlık bir yerde kırılacak. Bunun Tuzlaspor maçı olacağını düşünüyoruz."

Gökhan Sazdağı, Tuzlaspor karşılaşması ile iyi bir seri yakalamak istediklerini söyleyerek, taraftara da ümitsiz olmamaları çağrısında bulundu.

Orta saha oyuncusu, "Ümitsizliğe kapılmaya gerek yok. Takım iyi bir yolda ilerliyor. İnşallah güzel günleri göreceğiz. Taraftarlar sitemlerinde haklı, onlara hak veriyoruz. İyi bir takımız, özellikle ikinci yarıda daha iyi bir oyun sergiliyoruz. Giresunspor maçında üstün olan bizdik. Yirminin üzerinde kaleyi bulan şutumuz da var. Bu şanssızlık bir yerde kırılacak, dediğim gibi ümitsiz olmasınlar." diye konuştu.

Aykut Demir: "Bolu halkını layık oldukları yere taşıyacağız"

Deneyimli futbolcu Aykut Demir ise ligin ikinci devresine iyi başlamadıklarını belirterek, "İkinci devrede 4 mağlubiyet yaşadık. Biz bunun bilincindeyiz. Giresunspor şu an ligin lider takımı ve onlara karşı güzel bir mücadele verdik. Güzel pozisyonlar yakaladık, neredeyse pozisyon vermedik. Şanssız bir şekilde duran toptan gol yedik ve yenildik. Maçın bu skorla sonuçlanması bizi de çok üzdü ama önümüzdeki maçlar için umut vericiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Boluspor’u hak ettikleri yere taşıyacaklarını vurgulayan Aykut Demir, "İkinci devrenin başlamasıyla takıma yeni katılan arkadaşlarımız oldu ve güzel bir uyum yakaladık. Tuzlaspor maçı ile 3 puanla tanışmak istiyoruz. Bütün samimiyetimle söylüyorum, inşallah en kısa zamanda Boluspor camiasını ve Bolu halkını layık oldukları yere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.