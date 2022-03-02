Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: 6 puanın değeri ölçülmez

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftası erteleme maçında Boluspor, sahasında Tuzlaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kırmızı-Beyazlılar'ın teknik direktörü Reha Enginer açıklamalarda bulundu.

Erginer, “Çok önemli bir 3 puan kaybettik. Maçın ilk yarısında iyi oynamadık. Boşa geçen 45 dakika oldu. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Topa sahip olamadık. Pas yapamadık. Gol pozisyonuna girmekte zorlandık. İkinci yarı biraz daha toparladık. Üçüncü bölgeye biraz daha fazla indik ama sonucu değiştirecek ciddi hücumlarımız olmadı. İlk yarısını çok kötü oynadığımız, ikinci yarısında da amatörce gol yediğimiz bir maç. Geçen hafta Denizli karşısında ve bugün Tuzlaspor karşısında kaybettiğimiz 6 puanın değeri hiçbir şeyle ölçülmez. Çok önemli 6 puan kaybettik. 2 maçı oynamadan önceki pozisyonumuzla şimdiki pozisyonumuz kaybımızın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Alt tarafla bağımızı kopartamadık. Bu 2 maçı iyi geçip, ardından içeride oynayacağımız Bursaspor maçı vardı. Buradan çıkıp play-off oynayan takımlarla aramızdaki puan farkını azaltmak istiyorduk. Ama bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Oyuncuları da çok istiyordu ama kötü bir oyun kurduk. Kötü bir oyun kurduk. Bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu diyebilirim” dedi.

BOLU (İHA)