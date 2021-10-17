Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: 3 maçı da kazanabilirdik

TFF 1. Lig’in 9’uncu haftasında Beypiliç Boluspor konuk olduğu Bursaspor deplasmanında 3-1 mağlup ayrıldı. Kırmızı-Beyazlılar'ın hocası Reha Erginer, karşılaşmadaki ilk 2 golü kornerden yediklerini hatırlatarak, basit goller yediklerini söyledi.

Erginer, iki golden sonra oyuna dönmek için gole ihtiyaçlarının olduğunu ancak bunu gerçekleştiremediklerini belirterek, "Devre arasında oyuncularımıza 2-1 yaparsak maçı çevirebileceğimizi söyledim ama üçüncü golü yedik. Bundan sonra bir gol bulduk ama yetmedi. Golün arkasından ikinci golü kaçırdık. O golü kaçırmasaydık maça dönebilirdik." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada rakibe çok pozisyon vermeden goller yediklerini dile getiren Erginer, şöyle konuştu:

"Rakip çok az kalemize geldi ama 3 gol yedik. Bugün yediğimiz goller düşündürücü. Oyun üstünlüğüne bakılırsa ortada geçen maç diyebiliriz. Topla oynama oranlarında yüzde 51’e yüzde 49 üstünüz ama oyun anlamında bir şey ifade etmedi. Geride gereksiz paslar yaptık. Dört haftadır kazanamıyoruz. Üzüntülüyüz. Takımda bir öz güven eksikliği yok. Galibiyete yakın taraf geçen hafta bizdik. Geçtiğimiz üç maçı kazanabilirdik. Oyun standardını yakalamıştık ama bugün Bursaspor bize standart oyunumuzu oynatmadı. İkinci bölgeye çekilip bizi öyle karşılayacaklarını biliyorduk. Oyunu ağır oynadık. Bundan önceki haftalarda da golle ilgili sıkıntılarımız var. Bu durum bu hafta da devam ediyor."

BURSA (AA)