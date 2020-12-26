Boluspor - İstanbulspor maç sonucu: 0-2

TFF 1. Lig. 16. haftasında Boluspor, sahasında İstanbulspor'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
16. dakikada şık çalımlarla ceza sahası içine kadar giren Abazaj’ın sert şutunda top kaleci Mosquera’da kaldı.
23. dakikada Bekir Yılmaz’ın ceza sahası içine gönderdiği hava topuna yükselen Aykut’un şutu üst direkten az farkla auta çıktı.
36. dakikada Alican Özfesli’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde kafayı vuran Tugay’ın şutu yan direkten oyuna alanına geri döndü.
44. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Rroca, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-1
73. dakikada ceza sahası içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Eslem Öztürk’ün yerden şutunu kaleci Mosquera kurtardı.
83. dakikada sağ kanattan gelişen İstanbulspor atağında ceza sahası içine yerden gönderilen topta Levent Ayçiçek vuruşu ağlara gitti. 0-2
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Mehmet Akıncık
Boluspor: Mosquera, Kerim Alıcı, Oğuzhan Berber, Aykut Demir (Ali Keten dk. 45), Burak Bekaroğlu (Burak Asan dk. 61), Tugay Kaçar, Bekir Yılmaz, Alican Özfesli (Mihajlovic dk. 81), Melih Okutan, Gökhan Sazdağı (Hamza Gür dk. 81), Marlinho (Poepon dk. 46)
Yedekler: Yavuz Aygün, Muhammed Bayır, Fatih Özkan, Muhammed Gümüşkaya, Muhammet Arslantaş
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
İstanbulspor: Alperen Uysal, Wellington, Etoga, Melih Kabasakal, Ali Yaşar (Ali Dere dk. 80), Onur Ergün, Mert Zeybek (Eslem Öztürk dk. 63), Rroca, İbrahim Yılmaz (Diouf dk. 77), Levent Ayçiçek, Abazaj (Enes Durmuş dk. 77)
Yedekler: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Berkay Görmez, Emrecan Uzunhan, Egehan Gök, Ebrar Cumur
Teknik Direktör: Orhan Çıkırıkçı
Goller: Rroca (dk. 44), Levent Ayçiçek (dk. 83) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Marlinho, Burak Bekaroğlu, Ali Keten (Boluspor)