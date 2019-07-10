Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA) -



Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor, hazırlık maçında karşılaştığı Belçika 2'nci Lig takımı KVC Westerlo'ya 2-0 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapan Belçika 2'nci Lig temsilcisi KVC Westerlo, Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor'la hazırlık maçı yaptı. Karacasu beldesinde bir otelin futbol sahasında oynanan maçın ilk yarısı KVC Westerlo'dan Christian Brüls'ün 35'inci dakikada attığı golle 1-0 tamamlandı. Karşılaşma 52'nci dakikada Kurt Abraham'ın attığı golle 2-0 KVC Westerlo'nun üstünlüğü ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)