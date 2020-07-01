Boluspor - Hatayspor maç sonucu : 1 - 0

﻿﻿﻿Boluspor, TFF 1.Lig 31.hafta maçında lider Hatyaspor'u sahasında 1-0 yendi ve kümede kalma yolunda önemli bir galibiyet imza attı. Boluspor böylece puanını 30 yaptı. Bu sonuçla 17.sırada yer alan 20 puanlı Adanaspor'un bitime üç hafta kala bir alt lige düşmesi kesinleşti

TFF 1.Lig'de daha önce Eskişehirspor'un bir alt lige düşmesi kesinleşmişti. Ev sahibi takıma galibiyeti Mustafa Eskihellaç'ın golü getirirken Hatayspor 57 puanda kaldı. Konuk ekip lige doğrudan çıkma yolunda son haftalarda oldukça fazla puan kaybı yaptı