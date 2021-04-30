Boluspor dört oyuncusu ile yollarını ayırdı

Beypiliç Boluspor kulübünde yapılan açıklama şu şekilde;

Takımımızda sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan 4 futbolcunun geçmiş sezon ve bu sezonki tüm alacakları ödenerek sözleşmeleri karşılıklı olarak fesh edilmiştir.

Buna göre; Gökhan Sazdağı ve Burak Bekaroğlu’nun geçmiş sezon ve bu sezonki alacaklarının tamamı, Mustafa Çeçenoğlu ve Alican Özfesli’nin bu sezonki alacaklarının tamamı ödenerek sözleşmeleri karşılıklı olarak fesh edildi.

Gökhan Sazdağı, Burak Bekaroğlu, Mustafa Çeçenoğlu ve Alican Özfesli’ye katkılarından dolayı teşekkür ediyor, futbol hayatlarında başarılar diliyoruz.