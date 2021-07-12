TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, son olarak KF Teuta forması giyen Dejvi Bregu'yu kadrosuna kattı ve 25 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Boluspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, son olarak KF Teuta forması giyen Dejvi Bregu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 1995, Vlorë/Arnavutluk doğumlu olan Bregu, Flamurtari altyapısında futbola başladı. Daha sonra sırasıyla Luftëtari, Skënderbeu ve Teuta takımlarında oynayan Arnavut futbolcu, profesyonel kariyerinde 211 karşılaşmada görev yaptı.