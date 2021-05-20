Boluspor Başkanı Abdullah Abat: Biz kimi kime rezil etmişiz?

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor Başkanı Abdullah Abat, kulüp tesisinde yönetim kurulu üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1,5-2 yıldır futbol da dahil sektörlerin zarar gördüğünü belirterek, salgının bir an önce sona ermesini diledi.

Yaklaşık 11 ayın ardından ilk defa basın toplantısı düzenlediklerini aktaran Abat, bunun alışılagelmiş bir durum olmadığını, bunu mecburen böyle yapmak zorunda olduklarını söyledi.

Abat, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını dile getirerek, "Kimlerin bu takım ve bu şehir düştüğü zaman sevineceğini, bu takım ve şehir çıktığı zaman üzüleceğini çok iyi bilen insanlarız." dedi.

Eleştirileri, iftiraları, hakaretleri hiçbir zaman hak etmediklerini belirten Abat, şöyle devam etti:

"30 milyon borç, çok büyük bir borç değilmiş gibi görülüyor diğer kulüplere göre ama Bolu’ya göre Boluspor tarihinin en büyük borcuyla karşı karşıya kalmış bir takım aldık. Bunu alırken de son maç buradan ekip halinde seçilmişler, başkan yardımcıları, kulüp yöneticileri Eskişehir’e çıkarma yaptı çünkü o maçı almak zorundaydı Boluspor. Hal böyleyken son hafta Eskişehir maçıyla bu takım ligde kaldığı an, şehrin valisi, belediye başkanı, STK’lar, gazeteciler tebrik mesajları, şampiyonluk edalarıyla kutlamalar, hocası, teknik heyeti, başkanı bunu böyle yapmışken ne oldu? Bizim hiç kümede kalma gibi bir şeyimiz yoktu. Amacımız bu değildi. ’Play-off oynayacak bir takım kurabilir miyiz’in peşindeydik. Bu söylediklerimin hiçbirinde tribüne oynamak gibi bir şey yok. Tamamen samimi duygularımla söylediğim şeyler."

Abat, kulüp tesislerinin önüne eleştirel pankart asılmasına değinerek, "Ben kulübün içerisindeyken yaptılar bunu, bu hainliği. Biz kimi kime rezil etmişiz?" dedi.

Abdullah Abat, 13 futbolcuya toplam 5,5 milyon lira ödeme yaparak kulübün transfer tahtasını açtırdıklarını dile getirerek, "Biz 8 Ağustos’ta geldik, hocamız yok, futbolcumuz yoktu. Elimize ateşli bombayı koyup gitmişler. Çok üzülerek söylüyorum; velilerinden bu kulübe 50 bin, 100 bin ve 150 bin lira para alınarak bu çocuklar profesyonel yapılmış. Bu Boluspor’a büyük ihanettir. Bu paraların nerede olduğu sorulunca da bize bir dekont veren göremedim. Bunların cevabını bekliyorum. Delikanlılarsa bunların cevaplarını verecekler." ifadelerini kullandı.