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Boluspor-Balıkesirspor maç sonucu: 1-0

Spor Toto 1. Lig'de 4 maçtır kazanamayan Boluspor, Balıkesirspor engelini tek golle aştı, 10. sıraya çıktı. Balıkesirspor ise ligin dibine demir attı.

09 Ocak 2022, Pazar 18:15 Son Güncelleme:
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Boluspor-Balıkesirspor maç sonucu: 1-0

Spor Toto 1. Lig'de 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek isteyen Boluspor, 20. hafta maçında Balıkesirspor ile kozlarını paylaştı. 45. dakikada Boluspor atağında savunmanın arkasına atılan topta hareketlenen Berk kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. Berk, mücadelenin tek golünü kaydeden isim olmayı başardı. Bu sonucun ardından Boluspor, ligdeki galibiyet hasretine son verdi. Bolu, 24 puanla 19. sıraya kadar yükselmeyi başardı. Balıkesir ise 8 puanla ligin son basamağına demir attı.

STAT: Atatürk 

HAKEMLER: Mert Güzenge (xxx), Mehmet Kapluhan (xxx), Ferdi Karadoruk (xxx) 

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xxx)- Zahit (xxx), Emin (xx)(Dk.70 Erkam xx), Ali (xxx), Arda (xxx), Roshi (xxx), Tugay (xxx)(Dk.90+ 4 Diyar Kaba), Abdurrahman (xxx), Alican (xxx)(Dk.90+4 Erdem Can), Berk (xxxx)(Dk. 90+5 Atamer), Bregu (xxx)(Dk.90+4 Diarrrassouba) 

BALIKESİRSPOR: Atilla (xx)- Erdem (xx), Birol (xx), Nwankwo (xxx), Doğa (xx), Otoo (xx)(Dk.68 Oğuzhan xx), Kore (x), Cumali (x)(Dk.83 Hüseyin), Bilalli (x)(Dk.68 Ali Doğan xx), Anıl (x)(Dk.70 Ketheovama x), Halil (xx) 

GOLLER: Dk. 45 Berk (Beypiliç Boluspor) 

SARI KARTLAR: Tugay, Roshi, Abdurrahman (Beypiliç Boluspor) - Cumali, Kore, Nwankwo (Balıkesirspor) 

DHA

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