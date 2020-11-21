Boluspor - Ankaraspor maç sonucu: 2-0

6’ıncı dakikada, Beypiliç Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Poepon’un şutunda top direkten döndü.
10’uncu dakikada, Ankaraspor atağında sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Barış’ın şutunu kaleci Mosquera kornere çeldi.
16’ncı dakikada, ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Fethi Özer’in şutu üst direkten dışarı çıktı.
83'üncü dakikada gelişen Bolsupor atağında sağ kanattan Gökhan'ın açtığı ortaya ceza sahası çizgisinden Tugay vurdu. Top kalecinin müdahalesiyle dışarı çıktı.
87'nci dakikada Marlinho'nun kale önüne doğru kestiği topta Muhammed Gümüşkaya'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
90+6'ncı dakikada orta sahadan topla ilerleyen Marlinho, sol kanattan kale çıkarttı. Ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Arslantaş, fileleri havalandırdı: 2-0.
Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA)