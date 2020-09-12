Boluspor - Ankara Keçiörengücü maç sonucu: 0 - 1

TFF 1.Lig ilk hafta maçında Ankara Keçiörengücü deplasmanda Boluspor'u Cem Ekinci'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Ankara Keçiörengcü sezona galibiyetle başladı. Geçen sezon TFF 1.Lig'e çıkan Ankara ekibi yine ilk 8 hafta maçını kaybetmemişti

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Selahattin Altay, Ferdi Karadoruk

Beypiliç Boluspor: Mosquera, Fethi Özer, Burak Asan (Dk. 66 Oğuzhan Berber), Bekir Yılmaz, Poepon (Dk. 46 Caner Öztürk), Marlinho (Dk. 46 Mihajlovic), Mutlu Güler (Dk. 81 Muhammet Arslantaş), Muhammed Bayır, Ali Tekin, Mustafa Durak, Melih Okutan (Dk. 66 Gökhan Sazdağ)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Fatih Solmaz, Samet Akaydin, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 74 Oğuzhan Erdoğan), Uğur Mutlu, Dialiba (Dk. 87 Adewale), Cem Ekinci (Dk. 87 Alper Yılmaz), Kone (Dk. 66 Mustafa Babaoğlu)

Gol: Dk. 77 Cem Ekinci (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 72 Ali Keten, Dk. 88 Bekir Yılmaz (Beypiliç Boluspor)





Maçtan dakikalar

TFF 1'inci Lig’in ilk haftasında Beypiliç Boluspor, Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu.

6'ncı dakikada gelişen Beypiliç Boluspor atağında, atılan uzun topta kaleci ile karşı karşıya kalan Melih’in vuruşunu kaleci ceza sahası dışına çıkarak önledi.

53'üncü dakikada Milajhovic'in sol kanattan yaptığı ortaya Mertan kafa vurdu. Savunma araya girerek topu kafayla kornere çeldi.

56'ncı dakikada gelişen Ankara Keçiörengücü atağında sol kanattan Dialiba'nın açtığı ortaya Cem gelişine vurdu. Top fileleri havalandırdı: 1-0.

58'inci dakikada savunmanın hatasından faydalanan Dialiba kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dialiba'nın vuruşunu kaleci Mosquera kornere çeldi.

72'nci dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolden faydalanan Mihajlovic'in şutu savunmaya takıldı.



