Bolu’da çıldırtan sessizlik

6 hafta sonunda teknik direktör Ahmet Taşyürek’le yollarını ayırıp takımı daha önce de çalıştıran Reha Erginer’e emanet eden Yarenler, Menemenspor’la yenişemedi. Haftanın son maçı golsüz eşitlile sonuçlandı. Bu gelişmenin ardından Boluspor 7 hafta sonunda 3 puanda kalırken sezonun en büyük hayal kırıklığına imza attı. Menemen ise 6 puana çıktı. Mücadelenin önemli anları şöyle gelişti:

Cem 62’de atıldı

10’uncu dakikada gelişen Menemenspor atağında sol kanattan Tidjani’nin ortasında Rasheed’in kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı. 51’de ara pasla buluşan Tidjani’nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı. 62’nci dakikada Cem, Bolusporlu futbolcuya sert müdahalesi sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.