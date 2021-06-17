Fenerbahçe 'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas'ın Avrupa'daki talipleri artıyor. Fransız devi Lyon'un ardından İtalyan ekipleri Napoli ile Bologna da 27 yaşındaki futbolcunun peşinde.

İtalyan basıından Il Corriere di Bologna'nın haberine göre, Bologna Yunan futbolcu için sarı lacivertli kulübe 5,5 milyon euroluk bonservis teklifinde bulundu. Haberde Fenerbahçe'nin yapılan bu teklifi geri çevirdiği ve yıldız futbolcuyu 7 milyon eurodan aşağıda bir ücrete elinden çıkarmayacağından bahsedildi.









36 maçta 17 gole katkı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere toplam 36 maça çıkan Dimitris Pelkas, 9 gol 8 asistlik performans sergiledi.