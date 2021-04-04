Bologna - Inter maç sonucu: 0-1

Serie A’da şampiyonluğa oynayan Inter, orta sıralardaki Bologna’ya konuk oldu. Renato Dall’Ara Stadı’ndaki müsabakada, Inter 32. dakikada Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku’nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıda da başka gol olmayınca konuk Inter, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Milan ve Juventus’un puan kaybettiği haftada 3 puan alarak puanını 68 yapan Inter, şampiyonluk yolunda önemli avantaj yakaladı.

Halen bir maç eksiği bulunan Inter, en yakın takipçisi Milan ile arasındaki puan farkını da 8’e çıkardı.

Mavi-siyahlı takım, bugünkü galibiyetle ligde oynadığı son 9 maçı da kazanmış oldu.

Inter’in rakibi Bologna ise bu sezonki 13. yenilgisini alırken, 34 puanla 11. sırada yer aldı.

ROMA (AA)