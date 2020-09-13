Medipol Başakşehir, İskoç kulübü Celtic’in Belçikalı sol beki Boli Bolingoli-Mbombo’yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mbombo’nun satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık olarak transfer edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, Celtic forması giyen Belçikalı futbolcu Boli Bolingoli-Mbombo’yu satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiraladı. Başarılı sol bek oyuncusunun imza töreninde asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve üst yöneticimiz (CEO) Mustafa Eröğüt yer aldı. Geçmişte Club Brugge ve Rapid Wien’de de oynayan 25 yaşındaki futbolcu, kulübümüzde 63 numaralı formayı giyecek. Boli Bolingoli-Mbombo’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.





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Bolingoli Mbombo kimdir?

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da dünyaya gelen 25 yaşındaki sol bek Bolingoli Mbombo, aynı zamanda Belçika vatandaşı. Bolingoli Mbombo, Milli Takım olarak da Belçika'yı seçti ve bir kez forma giydi. Profesyonel futbol hayatına Brugge alt yapısında başlayan Bolingoli Mbombo sırasıyla VV St. Truiden, Rapid Wien ve Celtic formalarını giydi. Bolingoli Mbombo ayrıca Inter forması giyen Romelu Lukaku'nun da kuzeni olarak dikkatleri üzerine çekti.