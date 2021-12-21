Bölgesel zayıflamada tercih edilen yöntemler nelerdir?

Kadın ya da erkek fark etmeksizin bölgesel yağlanmalar herkesin sorunudur. Ameliyatsız lokal inceltme yöntemlerini kullanarak şikayet ettiğiniz bölgedeki fazlalıkları cerrahi yöntemlere başvurmadan ortadan kaldırabilirsiniz. Herkese uygun bu yöntemler sayesinde hem erkek hem de kadınlar kısa sürede istediğiniz görünüme kavuşabilir. İyi görünmenin yanı sıra daha sağlıklı bir vücuda da sahip olabilirsiniz. Ancak unutulmamalıdır ki bu süreç kalıcı bir çözüm değildir. Bu süreçleri uzun vadede korumak için sağlıklı beslenmeyi ve düzenli egzersizi yaşam biçimi haline getirmek gerekir. Hastalar ameliyat sonrası kilolarını koruyamıyorlarsa şikayet ettikleri görünüme kavuşabilirler.

Tercih edilen yöntemler nelerdir?

Ameliyatsız bölgesel zayıflama uygulaması bir vücut şekillendirme yöntemidir. Bireyin sağlık ve görünüm açısından kendini rahatsız hissettiği bölgeye göre tedavi etmek için bir prosedür seçebilir. Kullanılan yöntem kişinin ihtiyacına göre belirlenmeli ve bir uzman tarafından tamamlanmalıdır. Yanlış uygulama kişilerde bazı sağlık sorunlarına neden olabilir.

Yaygın olarak kullanılan yöntemler aşağıdaki gibidir;

Yüksek frekanslı ultrason: Bu yöntem sayesinde farklı cihazlar tek tek veya belirli seanslarda birlikte uygulanabilmektedir. Yüksek frekanslı ultrason uygulamasında yağ ses dalgaları ile parçalandığında vakum fazı ile tanımlanan bölgedeki yağ hücreleri parçalanır. Tüm adımlar nedeniyle vücudun görünümü daha sıkı hale gelir. Bir ders yaklaşık 1.5 saat sürmektedir. Özellikle karın, bel ve kalçada rahatsızlığı olan kişiler için uygundur.

Düşük düzeyli lazer ve mekanik vakum yöntemi: Bu 4 farklı teknolojiyi birleştiren bir yöntemdir. 4 yöntem akustik dalga, radyo frekansı, kızılötesi ışık ve vakumdur. Tüm bu işlemlerden sonra yağ yakma, sıkılaştırma ve selülit tedavisi gerçekleştirilir.

Lazer yöntemi: Selülit sorunu yaşayan kişiler için tercih edilen yöntemdir. Cihazın ışığı sayesinde dolaşım düzenlenir, selülit tedavi edilir ve aynı zamanda yağ hücrelerinin yakılması teşvik edilir.

Kavitasyon: Bölgesel yağ ve selülit tedavisinde tercih edilen yöntemdir. Yaygın uygulama alanları karın, kollar, sırt, kalça ve beldir.

Radyofrekans: Yağ hücrelerinin yüksek su içeriğini ve yağ dokularının erimesini sağlar. Bu yöntem genellikle selülit tedavisi için ilk tercihtir, yüzeysel ve derin selüliti tedavi edebilir ve ortadan kaldırabilir.