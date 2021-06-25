Bölgesel Lig voleybol final müsabakaları sona erdi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Kadınlar Bölgesel Lig voleybol final müsabakaları, Osmaniye grubu sona erdi.

2020-2021 sezonu Bölgesel Lig Grup birinciliği müsabakaları, Osmaniye bölge etabı kadınlar grubunda Adana Kare Voleybol takımı, rakibi Niğde Gençlik Spor'u 3-0 yenerek grubu lider tamamladı ve finale adını yazdırdı. Adana, Hatay, Gaziantep, Niğde'den 4 takımın 2'nci Lig'e yükselmek adına kıyasıya mücadele ettiği Osmaniye grubunu zirvede tamamlayan Adana Kare Voleybol takımı, önümüzdeki sezon Türkiye Kadınlar Voleybol 2'nci Ligi’nde mücadele edecek.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, 2'nci Lig’e terfi eden Adana Kare Voleybol Takımı’nı kutlayıp, Osmaniye grubunda mücadele eden tüm takımlara yeni sezonda başarılar diledi.

FOTOĞRAFLI