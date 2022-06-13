Bölgesel Gelişim U17 Ligi'nde finalistler belli oldu. Antalya'da yapılan yarı final karşılaşmalarında; Ankaraspor'u 2-1 yenen Uşakspor ile Amed Sportif Faaliyetler'ni 5-0 mağlup eden Bursa Yıldırımspor adlarını finale yazdırdı. Ligde şampiyonu belirleyecek final, 15 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak.

Aynı gün saat 18.00'de Ankaraspor ile Amed Sportif Faaliyetler üçüncülük mücadelesi verecek.

14 Haziran Salı günü saat 21.00'de Esenler Erokspor ile İnegölspor, Bölgesel Gelişim U15 Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Aynı gün saat 18.00'de ise Çorum FK ile Karşıyaka bu ligin üçüncülük maçına çıkacak.

Tüm karşılaşmalar Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde yapılacak.



