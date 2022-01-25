Bölgesel Amatör Lig 2. devre maçları bir hafta kaydırıldı

29 - 30 Ocak 2022 tarihinde oynanacak olan 2021-2022 Futbol Sezonu Bölgesel Amatör Lig 2. Devre 1. Hafta Müsabakaları, tüm yurt genelinde yaşanan yoğun kış şartlarından dolayı, lig fikstürünün tamamı 1 hafta kaydırılarak 05 - 06 Şubat 2022 tarihlerinde oynanacak.

Ayrıca, 23 Ocak 2022 tarihinde 1. Haftası oynanan BAL 5. Bölge 1. Grup müsabakaları, 2. Haftasından başlayarak diğer tüm gruplarda olduğu gibi fikstür tarihleri kaydırılarak oynanmaya devam edecek.



