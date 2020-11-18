Boldrin: Bağımız harika

Karadeniz ekibinde 3 sezondur harika işler yapan 10 numara Boldrin, Belek kampında FANATİK’in sorularını yanıtladı. Eşi ve kızıyla poz veren ofansif orta saha oyuncusu, “Rizespor’da kendimi buldum. Çünkü burada gerçek bir aile ortamı yakaladım. Ailem çok mutlu, ben mutluyum. Bizimle her konuda ilgilenen bir yönetimimiz ve destek olan bir taraftarımız var. Futbolcu saha dışındaki faktörlerle mutluysa bunu sahaya çok daha iyi yansıtabiliyor. Benim de Rizespor’la aramda bu denli güzel bir bağ oluştu. Performansımın artmasında bunun etkili olduğunu söyleyebilirim” dedi.

‘Hak ettiğimiz yere varacağız’

Boldrin, bu sezon takım olarak stresten uzak olmak istediklerini belirterek, “Sürekli ligde kalmaya oynamak veya oralarda mücadele vermek stresi artırıyor. Bireysel performansınızı üst sıralardayken daha etkili gösterebilirsiniz. Bu sezon da aslında takım olarak yapmak istediğimiz şey tam olarak bu. Şu an sahip olduğumuz aile ortamını sonuçlara yansıtmaya devam etmeliyiz. Zorlu bir lig ve pandemi koşulları işi daha da zorlaştırıyor. Ancak işimize konsantre olarak kulübü hak ettiği noktaya taşıyacağız” açıklamasını yaptı.

Ömer Necati Albayrak



