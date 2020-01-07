Bold Pilot reytingde de zirveyi salladı

1996 yılında Gazi Koşusu'nda kırdığı 2400 metre çim pistteki 2 dakika 26 saniye 22 saliselik rekoru 24 yıldır hala geçilemeyen Türkiye'nin efsane atı Bold Pilot adına çekilen, Bizim İçin Şampiyon filmi dün akşam TV’de ilk kez gösterildiği saatlerde sosyal medyayı sallamasının ardından reytingde de muhteşem bir başarı elde etti.

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Filmde Bold Pilot'ın şampiyon jokeyi Halis Karataş, merhume eşi Begüm Atman Karataş ve babası, TJK'nın duayen Başkanı Özdemir Atman'ın hayatı işlenmişti.

Twitter’da dün akşam Türkiye gündeminde 1 numaraya, dünya gündeminde ise 12 numaraya yükselen film izleyicilerden büyük övgü alırken, pek çok twitter kullanıcısı sinemada 3 milyon izleyici yakalayan filmi beyaz perdenin ardından TV’de ikinci kez izlemelerine rağmen göz yaşlarını tutamadıklarını ifade etti.

Bizim İçin Şampiyon Total'de 6,59 reyting, 13,98 share, AB'de 8,47 reyting, 19,10 share ve 20+ABC1'de 8,50 reyting, 17,39 share alırken müthiş izlenme oranıyla adeta tüm Türkiye'yi ağlattı.

Cem Boşgelmez