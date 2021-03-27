Seçil Menteş’in sunduğu, Emre Bol’un yorumlarıyla renk kattığı Bol’ca Futbol programı, pazartesi akşamı yeni bölümünde yıllar sonra Süper Lig’e dönmek için hayli iddialı olan Samsunspor Kulübü Başkanı başarılı iş adamı Yüksel Yıldırım’ı ağırlayacak. TFF 1. Lig’de 2. sırada bulunan Samsunspor’un yükselişi, hedefleri ve politikasıyla alakalı merak edilenler bu programda gün yüzüne çıkacak.

A Milli futbol takımımızın Hollanda ve Norveç maçlarının değerlendirmesi ve Letonya maçı öncesinde son gelişmeler de Bol’ca Futbol’da yorumlanacak. Bol’ca Futbol pazartesi akşamı 20.00’de D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta ekrana gelecek.