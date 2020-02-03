Su Tüketiminin Vücut İçin Faydaları

Düzenli olarak tüketilen su öncelikle sindirim sisteminin iyileşmesine yardımcı olur. Çünkü su, tüketilen besinlerin daha kolay şekilde parçalanmasına yardımcı olarak, doğrudan sindirim sisteminin çalışmasını sağlar.

Sadece sindirim sistemine değil su tüketiminin saçlara ve cilde de faydası oldukça fazladır. Çünkü su vücut için gerekli nemin alınmasını sağlar. Böylece saçlar ve cilt daha parlak olur. Uzmanlar insan vücudu için gerekli suyun gün içerisinde tüketilmesini önerir. Böylece vücuttan biriken toksinler atılır ve kırışıklık ile yaşlanma da yavaşlatır.

Çok Su İçmek Cilde İyi Gelir mi?

Her birey uzmanların da önerdiği gibi günlük su tüketimini yerine getirmelidir. Bol miktarda su tüketilerek hem daha sağlıklı bir cilde hem de daha yumuşak ve parlak saçlara kavuşabilirsiniz. Özellikle su en fazla cilde iyi gelir. Bunun sebebi ise suyun cilt hücrelerini tamir etmesidir.

Su sayesinde yenilenen cilt hücreleri cildin sağlıklı ve parlak görünmesine yardımcı olur. Böylece cilt esnekliğini arttırır. Cilt ve deri yüzeyinde artırılan hücreler sayesinde kırışıklık izleri de yok edilir. Ayrıca günlük cildin nem dengesi de su sayesinde kazanılır.

Günlük Su Tüketimi Ne Kadardır?

Yetişkin bir bireyin günlük su ihtiyacı uzmanlara göre günde 8-9 bardak arasında değişmektedir. Yani sağlıklı bir vücuda sahip olmak isterseniz günlük yaklaşık 2,5 litre su tüketmeniz gerekir. Böylece bu su tüketimi sayesinde vücudun günlük su ihtiyacını karşılamış olursunuz. Gün içerisinde tüketilen çay, kahve ve meyve suyu gibi içecekler kesinlikle su yerine koyulmaması gerekir. Çünkü bu içecekler vücuttan su atımını daha da hızlandırır. Bu nedenle, vücudun ihtiyaç duyduğu su miktarı da artar.

Aç Karnına Su Tüketimi

Aç karnına su tüketimi bazı faydalara sahiptir. Her sabah uyandığınızda 1 bardak aç karnına içeceğiniz su vücudunuz için büyük öneme sahiptir. Özellikle sabahları içilen su vücutta biriken atık maddelerin idrar yoluyla dışarı atılmasına yardımcı olmaktadır. Böylece vücutta biriken toksinler kısa sürede dışarı atılır. Bununla beraber aç karnına içilen su, kilo verme konusunda da yardımcıdır. Çünkü özellikle aç karnına içilen su, doğrudan vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olurken ayrıca yağ ve kalori yakımı konusunda da etkilidir.

Bol Su İçmenin Faydaları Nelerdir?

Su tüketiminin önemi, suyun vücuda sağladığı görevlerle ilgilidir. Suyun sağladığı görevler şu şekildedir;

- Hücrelerin ihtiyaç duyduğu tüm maddeleri hücreye vermek,

- Vücut ısısının doğru dengede kalmasını sağlamak,

- Besinlerin sindirilmesine yardımcı olmak,

- Vücuttaki tüm atık maddelerin atılmasına yardımcı olmak,

- Sindirim sistemi ve böbreklerin çalışmasına katkıda bulunmak,

- Beyin ve omurilik gibi organların korunmasını sağlamak.

Su Tüketiminin Eklem Ağrılarına Faydası

Vücudun dörtte üçü yani yaklaşık yüzde 70’i sudan meydana gelmektedir. Özellikle eklem aralıklarında kolay hareket ve kayganlığı yaratan sıvı bileşeninin içerisinde de su bulunmaktadır. Sağlıklı bir birey yeterince su tüketmediği zaman eklem arası sıvılarla bir azalma yani eklem kayganlığı bir hareketsizlik oluşuyor. Bu nedenle de eklem ağrıları ortaya çıkıyor ve eklemlerde hareket esnasında ses gelmesine neden oluyor.

Özellikle bu sorunlar tedavi edilmediği sürece ilerleyen süreçte eklemlerde ağrılar ortaya çıkıyor. Bu sebeple, su tüketiminin eklemlerde ağrı ve kolay hareketi sağlama şeklinde önemli faydaları vardır.