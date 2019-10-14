Boksta Busenaz Sürmeneli, dünya şampiyonu

Rusya’da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’na Türkiye damgasını vurdu. 2005’ten bu yana ilk kez 3 final başarısı gösteren Ay-Yıldızlı ekibimiz, bunlardan 1’ini altın madalyaya çevirdi. 69 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Çinli rakibi Liu Yang’ı yenerek Dünya Şampiyonu oldu.

En son 2010’da altın almıştık

Üç rauntta da sergilediği üstün performansla rakibini mağlup etmeyi başaran milli boksörümüz aynı zamanda Türkiye’nin de Dünya Şampiyonası kulvarındaki altın madalya hasretini 9 yıl sonra dindirmeyi başardı. Türkiye, en son 2010’da Gülsüm Tatar’la kürsünün zirvesinde yer almıştı.

Kariyerinde ilk büyükler şampiyonluğu yaşayan 21 yaşındaki Busenaz Sürmeneli ayrıca, Dünya Şampiyonası tarihinde altın madalya kazanan 4. kadın boksör unvanını elde etti.

Şampiyon olduğu maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Busenaz Sürmeneli, Barış Pınarı Harekâtı’nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

Buse Naz ve Elif’ten iki gümüş

Şampiyonanın son gününde ringe çıkan diğer iki sporcumuz ise, gümüş madalyayla yetindi. 51 kilodaki Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde 6 kez Dünya şampiyonu olmuş Hintli rakibini yenmesine rağmen finaldeki engeli aşamadı. Çakıroğlu, ev sahibi rakibi Liliya Aetbaeva’ya kaybetti ve Dünya 2.’si oldu.

81 kiloda ringe çıkan Elif Güneri de Rus Zenfira Magomedalieva’ya mağlup olarak podyumun ikinci basamağına çıktı.

Bu sonuçla Türkiye Dünya Şampiyonası’nı 1 altın, 2 gümüşle tamamladı.

Takım klasmanında Dünya 3.’süyüz

Dünkü finaller sonrası tamamlanan 2019 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda Türkiye, Rusya ve Çin’in ardından genel klasmanda üçüncü sırada yer aldı.

Rusya 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz ve toplam 6 madalyayla takım halinde Dünya Şampiyonu olurken, Çin de 1 altın, 3 gümüş, 1 bronz ve toplam 5 madalyayla ikinci sırada yer aldı. Türkiye ise 1 altın, 2 gümüş ve toplam 3 madalyayla takım halinde Dünya 3.’lüğü elde etti.