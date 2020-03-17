Boksta Avrupa olimpiyat eleme turnuvası, koronavirüs nedeniyle yarıda kaldı

Boksta 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa eleme turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 3. gün müsabakalarının ardından ertelendi.

17 Mart 2020, Salı 00:29 Son Güncelleme:
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Boksta Avrupa olimpiyat eleme turnuvası, koronavirüs nedeniyle yarıda kaldı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden (IOC) yapılan açıklamaya göre, IOC bünyesindeki boks çalışma grubu, 14 Mart’ta İngiltere’nin başkenti Londra’da başlayan ve 24 Mart’a kadar sürecek organizasyonun, artan sağlık endişeleri yüzünden durdurulmasını kararlaştırdı.

Yerel organizasyon komitesinin kararıyla 3. gün maçlarına seyircilerin alınmadığı turnuvada, 13 Türk sporcu mücadele ediyordu. Milli takım kafilesinde ayrıca Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 2 federasyon yetkilisi, 7 antrenör ve bir sağlık görevlisi bulunuyor.

Öte yandan, 26 Mart-3 Nisan tarihlerinde Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenecek Amerika kıtası elemeleri ve Fransa’nın başkenti Paris’in 13-20 Mayıs tarihlerinde ev sahipliği yapacağı dünya elemeleri de ertelendi.

AA

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