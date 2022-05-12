Seren Ay Çetin, Mike Tyson ve Muhammed Ali gibi isimlerin şampiyonluk yaşadığı WBC'de 2 kez dünya şampiyonu olan Golden Baby lakaplı Avusturyalı Eva Voraberger ile yarın Caferağa Spor Salonu'nda ringe çıkacak. Dünya şampiyonu ve WBC Asya gümüş kemer sahibi Serdar Avcı'nın antrenörlüğünü yaptığı Kadıköy Boks Kulübü sporcusu Seren Ay Çetin, kariyerinde 9 uluslararası müsabakada galip geldi. Yarın düzenlenecek organizasyonun lansmanı bugün Sarı Restoran'da yapılırken, tartı ve düellonun ardından Seren Ay Çetin ve Eva Voraberger açıklamalarda bulundu.

"BEKLEDİĞİM GÜN SONUNDA GELDİ,HERKES ŞAMPİYONU TANIYACAK"

Beklediği günün sonunda geldiğini kaydeden Seren Ay Çetin, "Bu maça aylardır çok güzel hazırlandık. Çok güzel bir kamp sürecinden geçtim ve yarın herkes şampiyonu tanıyacak. Eva iyi boksör, kendisine saygı duyuyorum. Hayalini kurduğum federasyonun şampiyonluklarını iki kez yaşamış, ben de bu yüzden kendisin seçtim. Eva'yı mağlup ettiğimde dünya yaklaşan tehlikenin farkına varacak, yani benim" dedi. diyerek iddiasını ortaya koydu.

"KENDİ EVİMDE BİR İLKİ BAŞARACAĞIM"

WBC gümüş kemerin kendisine geçeceğini ifade eden Seren Ay Çetin, "Kemer tabii ki de bana gelecek. Bu maçın bu yüzden İstanbul'da olması benim için çok önemli. Kendi evimde bir ilki başaracağım. Ve daha fazla da ilkleri başaracağım. Önce bu kemere sahip olacağım sonra altınına sahip olacağım ve defalarca üst üste. Beni izleyin ve profesyonel boks nedir, nasıl yapılır herkes görsün. Mike Tyson'ı Mike Tyson, Muhammed Ali'yi Muhammed Ali yapan WBC ringi Seren Ay Çetin'i Seren Ay yapacak" diyerek iddiasını ortaya koydu.

EVA VORABERGER: İSTANBUL'A GEZMEK İÇİN GELMEDİM

Seren Ay Çetin'in rakibi WBC'de 2 kez dünya şampiyonu olan Golden Baby lakaplı Avusturyalı Eva Voraberger ise rakibine saygı duyduğunu dile getirerek, "İstanbul'a gezmek için gelmedim. Döndüğümde kemer ülkeme gelecek. Seren Ay da iyi bir dövüşçü. İstanbul' ilk defa geldim, kemeri kazanmadan almayacağım. Yarın akşam müthiş bir gece olacak beni izlemeye devam etsinler" ifadelerini kullandı.

ELİF SEÇGİN: GÖNLÜMÜZ SEREN AY'DAN YANA

Karşılaşmada iki tarafa da başarılar dileyen ancak gönüllerinin Seren Ay Çetin'den yana olduğunu ifade eden İstanbul Cerrahi Hastanesi Kurumsal İletişim Sorumlusu Elif Seçgin, "İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı böyle bir maçta biz Seren Ay Çetin'e sponsor olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Maçın sonucu ne olursa olsun, kadınlarımızı böylesine yenilmez gördüğümüz için çok mutluyuz. Boksörümüzün şu anda hiçbir sıkıntısı yok. Maça son derece hazır. Maçın ardından da onun taramalarını titizlikle gerçekleştireceğiz. İki tarafa başarılar. Gönlümüz Seren Ay'dan yana" diye konuştu.

SALİH ÜNLÜ'DEN İKİ SPORCUYA BAŞARI DİLEĞİ

Boksörlerin tartı organizasyonu, düellolar ve hakemlerin toplantıları için ev sahipliği yapan Sarı Restoran kurucu ortaklarından Salih Ünlü iki sporcuya da başarılar diledi. Türk sporcusunun olduğu her platformdan dolayı gurur duyduklarını ve başarıları için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyleyen Ünlü, Seren Ay'ı hırslı gördüğünü ve dünya şampiyonunu yeneceğine inandığını söyledi. Salih Ünlü, iki sporcu ve kemer ile birlikte fotoğraf çektirerek tarihi anı ölümsüzleştirdi.

SERTAN TABUR: SEREN AY KEMERİ KAZANACAK, BİZ KENDİSİNE İNANIYORUZ

Seren Ay'a destek olmak için Caferağa Spor Salonu'nda olacaklarını söyleyen Sarı Restoran kurucu ortaklarından Sertan Tabur, "Böyle büyük bir kemer karşılaşması Türkiye'de ilk kez düzenleniyor. Boks, Türk kadınının gücünü dünyaya gösterebileceğimiz en iyi platformlardan bir tanesi. Biz de Seren Ay'ı destekliyoruz. İnşallah yarın da Caferağa'da olup, tüm gücümüzle destekleyeceğiz. Kazanacak, biz kendisine inanıyoruz" dedi.

KADİR ÇÖPDEMİR, SEREN AY İLE KARŞILAŞINCA; "BU ELLER KÜÇÜK AMA BU YUMRUKLAR ADAM DEVERİYOR DEĞİL Mİ ?"

Ünlü şovmen, dizi oyuncusu ve program yapımcısı Kadir Çöpdemir, şimdiye kadar hiç yenilgisi olmayan Seren Ay Çetin ile karşılaşınca; "Biz de buraya bir arkadaşımızla yemek yemeye gelmişken böyle bir şampiyon ile karşılaşmak... Artık bunlar olmayacak şeyler değil. Kızlar olimpiyatlarda neler yaptı. Ben hiç olmayacak bir şey gibi görmüyorum. Enerjiniz falan maşallahınız var. Küçük gibi gözüküyor bu eller ama bunlar adam deviriyor. Dualarımız sizinle. Beni devirmeden ben gideyim. Başarılar" diyerek gülümsedi ve bulunduğu yerden hızla uzaklaştı.

İSTANBUL,(DHA)