Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) -



INTERİM dünya yarı ağır sıklet şampiyonluk maçına çıkacak Türk boksör Serdar Avcı, Ukrayna’ya gitmeden önce Antalya’nın Alanya ilçesinde kampa girdi. Kamp esnasında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i de makamında ziyaret eden Avcı, altın kemeri Türkiye’ye getireceğini söyledi.

Türk boksör Serdar Avcı, 19 Mayıs’ta Ukrayna’nın başkenti Kiev’de UBO (Universal Boxing Organization) dünya şampiyonluğu karşılaşmasında altın kemer için ringe çıkacak. Avcı, 7 unvan maçına çıkan ve hepsini kazanan Ermeni asıllı Gürcü boksör Zaal Kvezereli ile 12 rauntluk karşılaşmaya çıkacak.

Avcı bu önemli karşılaşma öncesi Antalya’nın Alanya ilçesinde kampa girdi. Oldukça verimli kamp süreci geçirdiğini ve Alanya’yı çok beğendiğini dile getiren Avcı, ilçeden ayrılmadan önce Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i makamında ziyaret etti. Yücel ile sohbet eden Avcı, katılacağı müsabaka ile ilgili bilgi verirken, altın kemeri Türkiye’ye getireceğini söyledi. Alanya’yı çok beğendiğini dile getiren Avcı, altın kemeri aldıktan sonra Alanya’ya tekrar geleceğini aktardı. Başkan Yücel de Avcı’ya başarılar diledi.

Ziyaret sonrası Başkan Yücel, Avcı’ya Alanya’nın anahtarını sembolize eden bir anahtar ve Alanya'nın fethinin 800’üncü yıla özel hazırlanan kutuyu hediye etti.

(FOTOĞRAFLI)