Boksör anne çocuğunu polise fırlattı

Şoke eden olay, İngiltere'nin Hull kentinde meydana geldi. İki çocuk annesi boksör Kirsty Bearfield, çocuklarından birini polikliniğe götürdü. Buradaki yetkililer, çocuğun kasten yaralanmış olabileceğinden şüphelendi ve çocukları bir gecelik annenin gözetiminden almak istedi.

Görevlilerin, çocukların babalarında kalması gerektiğini söylediği 24 yaşındaki Kirsty Bearfield, bir anda çılgına döndü. Kirsty Bearfield, kucağında çocuğunu tutuyordu. Polis memuru Kirsty Burnett, Bearfield'in karşısına geçerek kendisine kararı açıkladı. Kirsty Bearfield bir anda çılgına döndü ve kucağındaki çocuğu polis memuru Kirsty Burnett'in suratına fırlattı. Polis memuru Burnett, kendisine fırlatılan çocuğu havada yakalamayı başardı ancak ciddi bir sakatlık da yaşadı. Yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki çocuğu tutmak isterken boynunu inciten kadın polis, haftalarca tedavi görmek zorunda kaldı.

Olay mahkemeye taşındı. Hull Mahkemesi'nde görülen duruşmada, polis memuru Kirsty Burnett'in hala sol omzunu tam anlamıyla kullanamadığı açıklandı. (Posta)