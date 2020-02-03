Boks Nasıl Yapılır? Boks Ne Zamandır Var? Boksun Kuralları Nedir?

İyi Boksör Olmak İçin Taktikler

Ruhsal ve bedensel rahatlamayı sağlayan boks, yağ yakımının hızlanmasını sağlamaktadır. Boks yapmaya başlamak için kusursuz bir vücuda sahip olmak gerekmemekte, hemen herkes boks yapabilmektedir. Boks yaparak bir başarıya ulaşmak isteyenler, motivasyonlarını daima canlı tutmalıdır. Tanınmış kişilerin de spor tercihi bokstan yana olmaktadır.

Boks Yapmanın Faydaları Nelerdir?

İnsan yumruklarını nasıl kullanacağını bilirse, kendisini daha özgüvenli hisseder. Vücudun mükemmel bir şekle bürünmesini sağlayan boks, harika bir kondisyona sahip olunmasında yardımcı olmaktadır. Düzenli bir şekilde boks yapanlar, salgın hastalıklara karşı direnç göstermekte ve kolay kolay hastalığa yakalanmamaktadır. Sağlığını iyileştirmek ve mükemmel bir forma girmek isteyenler, boks yapmaya başlamalıdır.

Boksun Kuralları Nelerdir?

Boks yaparken rakibe kafa atmak, bel altı vurmak ve enseye vurmak tamamen yasaktır. Belirlenen kurallara riayet etmeyenler, kural ihlali yaptığından ceza almaktadır. Boksta önemli olan hız ve tekniktir. Yere düşmüş bir boksöre, diğer boksörün vurması yasaktır. Hakem gözetiminde yapılan boks müsabakaları, kolların ve yumrukların kullanıldığı bir spordur.

Boksun Tarihi Nedir?

Cesaret, güç ve dayanıklılık isteyen bir spor olan boks, kimi zaman ciddi yaralanmalara sebep olmaktadır. Çok eski dönemlerden beri yapıldığı kanıtlanmış olan boksa, ilk çağlarda resim kabartmalarında rastlanmaktadır. İnsanların mağaralarda yaşadıkları zamanlardan beri varlığını sürdüren boks, eski Yunan'da bir spor haline getirilmiştir.

Eski Yunan ve Roma'da yapılan ilk boks sporu müsabakalarında, oyunun bitimi için boksörlerden birinin ölmesi gerekmektedir. Eski çağlarda boksta kazanan kişi hayatta kalırken, kaybeden kişi öldüğünden bir süre yasaklanmıştır. 18. yüzyılda tekrar İngiltere'de ortaya çıkan boksa, bazı yasaklar ve kurallar getirilmiştir. Çağdaş sporun yavaş yavaş yerini almasıyla birlikte boks daha etik bir hale sokulmuştur.

Boks İçin Vuruş Teknikleri Biçimleri

Bir boks maçı 3 türlü sonuçlanabilmektedir. Boksörlerden biri daha fazla paun elde ederek maçı kazanabileceği gibi diğer boksör de yere düştükten 10 saniye içinde yerden kalkamaz veya raundun başında ringe tekrar çıkmak istemezse nakavt olur. Ring doktoru veya hakemi, boksörlerden birinin kendini savunamayacak durumda olduğunu beyan ederse, diğer boksör maçı teknik nakavt ile kazanmış sayılır.

Bir raunt boyunca 3 kez yere düşen boksör, yenik ilan edilmektedir. Her raunt sonunda hangi boksörün daha iyi dövüştüğü, puanlama sistemi ile belirlenmektedir. Rauntların çoğunda en fazla puanı elde ederek daha iyi dövüşmüş olan boksör, maçı kazanmaktadır. Her rauntta daha başarılı olan boksör 10 puan toplarken, rakipse daha az bir puan almaktadır.

Boks Türkiye'de Ne Durumdadır?

Türkiye'de boks, 1. Dünya Savaşı'nın sonunda ilgi görmeye başlamıştır. Türkiye'de ilk boks kulübü, 1919 tarihinde İstanbul'da açılmıştır. Cumhuriyet döneminde açılan Boks Federasyonu'nun başına Eşref Şefik Atabey getirilmiştir. Kısa bir süre sonra Boks Federasyonu Güreş Federasyonu'na bağlanmış ancak 1945 yılında tekrar bağımsızlık kazanmıştır.

Profesyonel boksun başlaması ile birlikte Türk boksörler ciddi başarı göstermiştir. Profesyonel boksta ilk uluslararası başarı, 1970 tarihinde gelmiştir. İlk Avrupa şampiyonluğu Cemal Kamacı ile gelmiş ve Türkiye birçok boksörü sayesinde şampiyonluk kazanmıştır. Türkiye'de boks maçlarının büyük bir seyirci kitlesi vardır ve elde edilen başarılar halk tarafından takip edilmektedir.



