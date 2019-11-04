Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızlarından Bogdan Bogdanovic, Türkiye'ye mesaj yolladı,. Sarı-Lacivertli ekipteki kariyeri sonrası NBA ekibi Sacramento Kings'e giden Bogdanovic, EuroLeague'de kötü günler geçiren Obradoviç ve ekibine destek çağrısı yaptı. Bogdanovic, Fenerbahçeli basketbolseverlerin sabırlı olması gerektiğini ifade etti.

Sosyal medyadan paylaştı

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sırp basketbolcu, "Sezon başlangıcından dolayı endişeli olduğunuzu biliyorum fakat önümüzde koca bir sezon var. Onlara sevginizi gösterin ve bu zor başlangıcı harika bir sona çevireceklerine emin olun'' yorumu yaptı.

Bilindiği üzere Obradovic idaresindeki Fenerbahçe Beko, EuroLeague'daki ilk 6 maçında sadece 1 kez kazanabildi. Sarı-Lacivertliler sondan ikinci sırada yer alıyor.

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