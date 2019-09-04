2019 FIBA Dünya Kupası D Grubu'nda Sırbistan, İtalya ile karşı karşıya geldi.

İki takımın da ikişer galibiyetle geldikleri son maçta kazanan grup liderliğini elde edecekti.

Turnuvanın en önemli favorilerinden Sırbistan, İtalya'yı da 92-77'lik skorla farklı mağlup etmeyi başardı ve gruptan lider olarak çıkmayı başardı.

Sırbistan'da Bogdan Bogdanovic; 31 sayı, 5 asist, 5 top çalma, 4 ribaunt ile maça damga vurdu. Bogdanovic, bu performansıyla FIBA Dünya Kupası'nda 1994'ten beri bir maçta 30+ sayı, 5+ asist, 5+ top çalma istatistikleri yakalayan ilk oyuncu oldu.

Sırbistan'da Nikola Jokic, 15 sayıyla öne çıkan bir diğer isim olurken Miroslav Raduljica da 12 sayıyla oynadı.

İtalya'da Danilo Gallinari 26 sayı, 8 ribaunt ile yıldızlaşırken Marco Belinelli 15, Daniel Hackett 13 sayı üretti.