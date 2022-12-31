Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızı Bogdan Bogdanovic, Trendbasket'e verdiği röportajda kariyeri, Fenerbahçe'ye dönüşü, sakatlıktan dönüşü hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU YAŞAMIŞTI

Fenerbahçe formasıyla son sezonunda 14.6 sayı - 3.8 ribaund - 3.6 asist ortalamaları tutturan Bogdanoviç, THY Euroleague şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştu. Üç sezon Fenerbahçe forması giyen Sırp oyuncu, iki lig, bir Euroleague şampiyonluğu elde etti. Bogdanoviç, BSL final serisinin de en değerli oyuncusu seçilmişti.

'BİR SÜRE SANDALYEDEN BASKET ATTIM'

Nasıl hissediyorsun? Yeniden parkelere dönmek nasıl bir his?

”Özellikle başlarda sakatlık dönemi zorlu geçti. Şu an tekrar basketbol oynayabildiğim ve geri döndüğüm için mutluyum. İyi durumdayım. Şu anda sadece sağlığıma odaklanıyorum.”

Neredeyse 7 ay sahalardan uzak kaldın. Basketbol topuna dokunmadığın en uzun süre bu muydu?

”Evet bu sahalardan en uzak kaldığım süre oldu. Yine de topa dokunmanın bir yolunu bulurdum. Bir süre sandalyeden basket attım. İkinci ayda artık ayakta duruyor, dizlerimi büküyor ve zıplıyordum.”

Sakatlıktan %100 döndüğünü hissediyor musun?

”İlk maçta çok heyecanlıydım. Geri dönmek, o duyguları hissetmek ve taraftarları görmek gergin hissetmeme sebep oldu. Hayatımda ilk kez maça çıkıyormuşum gibiydi. İkinci maçta daha iyiydim. Buraya ait olduğumu ve hala oynayabileceğimi kanıtlamalıyım şeklinde bir histi. Bunu başkasına değil, kendime kanıtlamak istedim.

O maçta hücumda iyi, savunmada kötüydüm. Üçüncü maçta da şimdi savunmaya odaklanmalıyım diye düşündüm fakat bu sefer de üçlükleri atamadım ki bu aslında normal. Canımı da sıkmadı çünkü sıkı çalıştığımı ve doğru yolda olduğumu biliyorum.”

Son topu kullanan kilit oyunculardan birisin. Top son saniye sendeyken neler hissediyorsun? Son topu kullanmayı her zaman sen mi istiyorsun?

”Bana topu hemen oynamayı öğrettiler. Son dakikada oyunun ortasındaki gibi oynayabileceğimi düşünüyorum. Son dakika gerilimi insanlara ağır geliyor ama benim için normal, sıradan bir şut gibi. Açıksa topu alıyorum. İlk yarı, çeyrek öncesi, son dakika farkı yok.”

"KAYBETTİĞİMİZDE HEMEN KABULLENEMEDİM"

EuroBasket 2017 hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı?

”Final maçını hatırlıyorum. Kaybettiğimizde hemen kabullenemedim. Maçtan önce yaptığımız tüm iyi şeyleri düşündüm, çok heyecanlıydım. Herkes finalde oynamak ister ama herkesin böyle bir şansı yoktur. Çok zaman alır, enerji, çok çalışmak, özveri… Sonrası eşsiz bir an.

O maçı kaybettikten sonra tabii ki üzülmüştüm çünkü kaybetmiştik. Bir maç kaybedersiniz, dünkü gibi (New York Knicks vs Atlanta Hawks) düşünüyorum da… Dostum, daha iyi oynayabilirdim. Ben kötü oynadığımda bile takım kazandığında daha tatmin oluyorum. Bu yüzden ikisi arasında mükemmel bir denge bulmam gerektiğini düşünürüm.”

"DAHA ÇOK PARA DAHA ÇOK İNSAN VAR"

Avrupa ile karşılaştırıldığında NBA hangi yönden farklı?

”NBA’de yıl içindeki maç sayısı daha fazla olduğu için yorgunluk oyun tarzınızı etkileyebiliyor. Çünkü EuroLeague’deki kadar dinlenme ve antrenman yapma şansınız yok. Seyahatler de benim için ayarlanması gereken bir şeydi.

Bunların yanı sıra ligde daha çok para ve daha çok insan var. Burası farklı bir lig. Sonuçta basketbol bu ülkeden çıkmış bir spor. Amerikalılar bu sporu geliştirdi ve Avrupa takip etti.

"FENERBAHÇE'Yİ TAKİP EDİYORUM"

Fenerbahçe’yi takip ediyor musun?

”Evet. Ne zaman vaktim olursa takip ediyorum. Çok iyi durumdalar ve çok iyi oynuyorlar. Takım olarak iyi bir kimyaları var. Ancak böyle şeyler zaman alır. Biliyorum, Sırbistan’da da benzer bir durum var: Taraftarlar her maçın, her şampiyonluğun ve her kupanın her sene kazanılmasını istiyor fakat bunun olmasının imkanı yok.”

"UMARIM YOLLARIMIZ YENİDEN KESİŞİR"

Fenerbahçe’ye dönme ihtimalin nedir?

”Asla bilemezsin (gülümsüyor). Umarım yollarımız yeniden kesişir. Onları özlüyorum. Gerçekten özlüyorum…”

ALPEREN ÖVGÜSÜ

Alperen Şengün hakkında ne düşünüyorsun?

”Oldukça yetenekli ve nasıl oynaması gerektiğini bilen bir oyuncu. Şimdi de daha istikrarlı olmak için gelişmeye devam etmesi gerekiyor. Houston’da bunun için iyi bir fırsata sahip.”