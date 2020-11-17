Bogdan Bogdanovic ile Ersan İlyasova takas oldu

NBA'de takas dönemi büyük bir hareketlilik ile başladı. Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Bogdan Bogdanovic, Sacramento ile sözleşme uzattıken sonra Milwaukee Bucks'a takas edildi. Milli yıldızlarımızdan Ersan İlyasova da bu takasla birlikte Sacramento Kings'e gitti.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Milwaukee Bucks, bu takasta Bogdan Bogdanovic ve Justin James'i alırken Sacramento Kings ise milli yıldızımız Ersan İlyasova'nın yanı sıra Donte DiVincenzo ve DJ Wilson'ı kadrosuna kattı.

Giannis Antetokounmpo ile sözleşme imzalamak ve bunun için de onun etrafına iddialı bir kadro kurmak isteyen Milwaukee Bucks, Bogdan Bogdanovic takası öncesinde de New Orleans Pelicans'tan Jrue Holiday'i kadrosuna katmıştı.