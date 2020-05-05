NBA'de Sacramento Kings forması giyen Fenerbahçe Beko’nun eski oyuncularından Bogdan Bogdanovic, Turkish Airlines EuroLeague'de son 10 yılın en iyi takımına seçildi. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Bogdanovic’in taraftar, oyuncu, antrenör ve medya mensuplarının oylarıyla belirlenen EuroLeague'de 2010-2020 yıllarının en iyi takımına girdiği duyuruldu.

Açıklamada, Bogdanovic’in, NBA kariyeri öncesinde EuroLeague'de 1 sezon Partizan’da ve 3 sezon da Fenerbahce Beko’da olmak üzere 4 sezon oynadığı belirtildi.

Bogdanovic, Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague'de 2016-17 sezonunda şampiyon olduğu kadrosunda yer almıştı.

Ligde son 10 yılın en iyi takımına daha önce seçilen isimler, Kyle Hines, Juan Carlos Navarro, Luka Doncic, Dimitris Diamantidis, Georgios Printezis, Milos Teodosic, Sergio Llull ve Nando De Colo olmuştu.

AA