Bogdan Bogdanovic, Atlanta Hawks ile anlaştı

NBA'de yeni adresi merak edilen eski Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic, kararını verdi. Marc Stein'ın haberine göre Bogdan Bogdanovic, dördüncü yılı oyuncu opsiyonu içeren Atlanta Hawks'ın 4 yıl için 72 milyon Dolar'lık teklifini kabul etti.

Sacramento Kings, sınırlı serbest oyuncusu Bogdan Bogdanovic'e gelen bu teklifi iki gün içinde karşılama hakkı bulunuyor.

Bogdanovic konusunda Sacramento Kings, geçtiğimiz hafta Milwaukee Bucks ile anlaşmaya varmış fakat sonrasında Bogdan'ın tercihiyle birlikte bu takas gerçekleşmemişti.