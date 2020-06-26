Boğazın ortasında E-Spor turnuvası

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. üçüncü sezonu ile geri döndü. Mobil oyunseverlerin bu sezon Pubg Mobile’da mücadele verecekleri turnuva, aynı zamanda Türkiye’nin sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenecek ilk e-spor organizasyonu olarak da kayıtlara geçecek.

4 Temmuz’da İstanbul’da yapılacak son eleme ise Türkiye’de bir ilke imza atarak sağlık önlemlerine uygun şekilde İstanbul Boğazı’nın ortasında 64 kişiyi Red Bull M.E.O. Feribotu’nda kendi arabalarının içinde hem finale çıkma hem de en iyi kıtayı bulma mücadelesinde karşı karşıya getirecek.