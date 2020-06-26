Boğazın ortasında E-Spor turnuvası

Red Bull M.E.O.'nun 5. ve son elemesi, "Türkiye'nin ilk sosyal mesafe kuralına uygun düzenlenen espor turnuvası" olarak kayıtlara geçecek

26 Haziran 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Boğazın ortasında E-Spor turnuvası

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. üçüncü sezonu ile geri döndü. Mobil oyunseverlerin bu sezon Pubg Mobile’da mücadele verecekleri turnuva, aynı zamanda Türkiye’nin sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenecek ilk e-spor organizasyonu olarak da kayıtlara geçecek.

4 Temmuz’da İstanbul’da yapılacak son eleme ise Türkiye’de bir ilke imza atarak sağlık önlemlerine uygun şekilde İstanbul Boğazı’nın ortasında 64 kişiyi Red Bull M.E.O. Feribotu’nda kendi arabalarının içinde hem finale çıkma hem de en iyi kıtayı bulma mücadelesinde karşı karşıya getirecek.

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